Усть-Илимск, Иркутская область, 2 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Пожарные Усть-Илимска спасли из технологического колодца мальчика, сообщает 2 ноября ГУ МЧС РФ по Иркутской области. Накануне, 1 ноября, в дневное время на телефон спасения 112 поступило сообщение о том, что на улице Энгельса в колодце находится ребенок. К месту вызова выехало отделение пожарно-спасательной части № 51 под руководством помощника начальника караула прапорщика внутренней службы Дениса Тютюнникова.

Tookapic Колодец

Было установлено, что восьмилетний мальчик во время игры с друзьями упал в незакрытый колодец, который был настолько узким, что взрослому человеку невозможно было протиснуться туда.

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