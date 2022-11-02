Рига, 2 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Церемония вручения президентом Латвии Эгилсом Левитсом медали своего имени четырем проигравшим выборы в парламент правым политикам вызвала ироничный комментарий известного журналиста, колумниста газеты Neatkarigа Мариса Краутманиса.

State Chancellery of Latvia Эгилс Левитс

«Узнав, что президент вручил медаль Артусу Каймину, Янису Бордансу, Юрису Пуце и Артису Пабриксу, я сначала подумал, что это забавная шутка. Но сегодня не первое апреля, и новость оказалась правдой, — написал Краутманис, добавив: — какие тараканы бегают в голове президента? Какие чайки нашептывают идеи его придворным советникам? Нет, это действительно потрясающе!»

Он напомнил, что медаль президента — художественное изделие из драгоценных металлов с воспроизведенной подписьюглавы государства. Присуждается и вручается президентом страны по собственной инициативе в знак признательности за достижения во благо латвийского государства и общества, либо в качестве личного памятного подарка в знаменательных случаях.

Журналист спрашивает и отвечает: «Но вот вопрос: по каким критериям президент отбирал лауреатов? А вот по какому: все четверо с треском провалились на октябрьских выборах в парламент. Избиратели заявили, что больше не хотят, чтобы их обманывали эти политики — и оставили их за 5-процентным барьером. Всех четверых объединяет только то, что они «лузеры».

Он искренне сравнил медаль Левитса с сатирической премией Дарвина: «Медаль Левитса очень похожа на премию Дарвина, которая названа в честь Чарльза Дарвина, отца теории эволюции. Она присуждается людям, которые оказали услугу человечеству, глупо лишившись жизни или репродуктивной способности, тем самым избавив человечество от своего «гена глупости».

По мнению латвийского журналиста, лауреаты медали Левитса, наоборот, живы-здоровы, но, иронично добавил он, «пожертвовали своей политической карьерой, чтобы очистить политическую среду Латвии от себе подобных. Чтобы исчез тот «ген» политического цинизма и безумного бесстыдства, занесенный ими в политическую среду Латвии, воплощением которого и стал этот квартет».