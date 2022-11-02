Москва, , 14:14 — REGNUM Россия озабочена призывом США к странам отказаться от работы с Москвой в ядерной сфере, заявила 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД России Nikita Dezhurny

«Россия неизменно выступает за равный доступ всех стран к мирному атому. Мы крайне озабочены политизацией этой сферы коллективным Западом. Мы являемся крупнейшим поставщиком коммерческих ядерных технологий на мировые рынки», — сказала она на брифинге.

По ее словам, Москва намерена продолжать развивать международное сотрудничество в области ядерных технологий, топлива, делая акцент на взаимодействии с государствами, которые руководствуются здравым смыслом и своими национальными интересами.

«Готовы к равноправному сотрудничеству, не признаем гегемонию США, при этом не намерены использовать такой «черный» пиар против своих конкурентов, как это делает Вашингтон», — подчеркнула Захарова.