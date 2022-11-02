Тюмень, 2 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В селе Борки Тюменского района Тюменской области объявлен карантин по бешенству. Об этом сообщает Тюменская областная ветеринарная лаборатория.

Лиса

Неблагополучной по бешенству объявлена территория в радиусе 3 км от эпизоотического очага.

Тюменские ветеринары напоминают о необходимости немедленного извещения специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание бешенством. В случае захода диких животных в населённые пункты рекомендовано не приближаться к ним и не подкармливать их.

Кроме того, в Тюмени проводится профилактическая вакцинация восприимчивых животных против бешенства на территории садовых товариществ «Яровское» и «Русь». Мероприятия проводятся в связи с заходом лисицы на территорию одного из дачных участков и непосредственного контакта с собакой.