Уфа, 2 ноября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Число авиарейсов увеличат из Уфы в турецкий город Стамбул. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

confused_me Самолет

Сообщается, что российская авиакомпания открывает из Уфы прямые регулярные рейсы в крупный город Турции — Стамбул.

Отмечается, что перелеты будут осуществляться с 6 ноября каждую неделю по воскресеньям на самолетах Sukhoi Superjet 100, которые вмещают до ста пассажиров.

Отмечается, что длительность перелета — 4 часа 35 минут.

Читайте также: Из Уфы запустят новые авиарейсы в Стамбул