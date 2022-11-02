Из Уфы увеличат число прямых авиарейсов в Стамбул
Уфа, 2 ноября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Число авиарейсов увеличат из Уфы в турецкий город Стамбул. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.
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Самолет
Сообщается, что российская авиакомпания открывает из Уфы прямые регулярные рейсы в крупный город Турции — Стамбул.
Отмечается, что перелеты будут осуществляться с 6 ноября каждую неделю по воскресеньям на самолетах Sukhoi Superjet 100, которые вмещают до ста пассажиров.
Отмечается, что длительность перелета — 4 часа 35 минут.
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