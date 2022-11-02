Москва, , 14:09 — REGNUM Заявление одной из юридических фирм Британии о судебных претензиях к частной военной компании (ЧВК) «Группа Вагнера» вряд ли можно считать серьёзным, так как это крайне неквалифицированная постановка вопроса и поверхностные суждения. Об этом 2 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил Песков, администрация президента России не может ничего сказать о деятельности этой компании, так как последняя является частной организацией.

«Судя по тем формулировкам, которые вы (журналисты) процитировали — это крайне неквалифицированная постановка вопроса и абсолютно такие поверхностные утверждения. Поэтому вряд ли здесь можно говорить о каких-то серьёзных шагах», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рисков для исполнения социальных обязательств перед гражданами из-за возможного дефицита бюджета в 2023 году нет.