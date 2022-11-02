Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали двух полицейских Калининского района и адвоката по факту получения и передачи взятки в размере 2 млн рублей, сообщил 2 ноября ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Задержать коррумпированных сотрудников правоохранительных органов сотрудникам управления Собственной Безопасности (СБ) ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области удалось 1 ноября. По предварительным данным, адвокат передал 2 млн рублей взятки старшему следователю УМВД России по Калининскому району, которая, в свою очередь, передала деньги своему руководителю.

«Все трое задержаны сотрудниками собственной безопасности и переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий», — сообщил источник.

По оперативным данным, взятка была получена за избрание подписки о невыезде подозреваемому в незаконной банковской деятельности.