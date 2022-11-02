Москва, 2 ноября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. После прохождения пика мирового локдауна частные и институциональные инвесторы в 2022 году значительно снизили свой интерес к золоту. Значимость золота как защитного биржевого актива продолжает снижаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRive Андрей Лобода.

Пресс-служба Банка России Золотая монета номиналом 50 рублей

«После роста котировок золота по итогам 2020 года почти на 50%, почти до отметки 2000 долларов за тройскую унцию, в 2021 и 2022 гг. стоимость актива продолжает постоянное умеренное снижение.

К началу ноября текущего года цены на золото стабилизировались в диапазоне $1630-1680 за тройскую унцию. Снижение котировок золото и стало естественной причиной роста спроса на этот биржевой актив.

На фоне значительного падения фондовых рынков в ЕС и США в этом году акции золотодобывающих компаний смотрятся непривлекательно. Мировые центробанки, включая ЕЦБ и ФРС США, продолжают с начала года повышать ключевые ставки.

Самым привлекательным инструментом на мировом рынке для инвестиций по-прежнему остается доллар США. Похоже, что инвесторы не успокаиваются и видят усиление рисков для доллара.

На фоне повышения градуса накала в геоэкономике, интерес к подешевевшему золоту смотрится вполне органичным. Однако сегодня пока сложно утверждать, что рост покупок инвесторами золота продолжится до конца 2022 года.

На фоне продолжающегося роста процентных ставок в мире, инвесторы вряд ли будут увеличивать долю золота в своих портфелях в среднесрочной перспективе.

Частным российским инвесторам стоит присмотреться к инвестиционным золотым монетам, это очень привлекательная инвестиция на горизонте пяти лет и выше», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, за июль–сентябрь 2022 года центральные банки мира закупили рекордное количество золота — 399 тонн на сумму около $20 млрд.

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