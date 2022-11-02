Москва, 2 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов предложил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину рассмотреть возможность выдачи жилищных сертификатов для жителей приграничных районов России, которые подвергаются обстрелам со стороны киевского режима.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

Как сообщало ИА REGNUM ранее, жители Херсонской области уже начали получать жилищные сертификаты в разных регионах страны.

По словам Нилова, речь идет о Курской, Белгородской и Брянских областях.

«Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Есть серьёзные разрушения жилой инфраструктуры. Обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением выдавать жителям страдающих от обстрелов приграничных населенных пунктов жилищные сертификаты — по аналогии с теми, что выдаются сегодня эвакуируемым жителям Херсонской области», — отметил Нилов в своем телеграм-канале.