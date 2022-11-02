Белгород, , 14:08 — REGNUM Волейбольный клуб «Белогорье» продолжит тренироваться и базироваться в Белгороде. Об этом 2 ноября заявили в клубе.

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«Клуб продолжит базироваться в Белгороде, команда также будет тренироваться и готовиться в городе. Переездов не планируется», — приводит ТАСС слова представителя клуба.

1 ноября Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приняла решение перенести домашние матчи «Белогорья» в чемпионате России на гостевые площадки.

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