Москва, 2 ноября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о включении службы в армии по призыву и участия в специальной военной операции в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

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Периоды участия в специальной военной операции будут засчитываться в страховой стаж для назначения страховой пенсии в двойном размере.

Новый закон включает период прохождения военной службы по призыву в стаж, необходимый для установления страховой пенсии по старости на два года ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее чем 60 лет для мужчин.

При определении размеров пенсии индивидуальный пенсионный коэффициент также удваивается.

Сейчас такое право есть у мужчин со стажем не менее 42 лет, женщин — 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном.