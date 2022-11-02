Качугский район, Иркутская область, 2 ноября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Качугском районе Иркутской области на первом километре автодороги Верхоленск — Магдан, закрыто движение автотранспорта через понтонный мост на реке Лена в с. Верхоленск. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, причина в том, что сооружение снесло ледяной массой, повреждена ряжевая опора. Проезд осуществляется по объездной дороге через Качуг в районе местности Заячья Падь.

Правительство Иркутской области В Приангарье ледяной массой сорвало понтонный мост

На мосту ведутся ремонтно-восстановительные работы. На переправе установлены соответствующие временные дорожные знаки и аншлаги, запрещающие движение пешеходов через мост. Также организован постоянный контроль за состоянием переправы, ограждающих устройств и временных знаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Иркутской области сильно похолодало. Всю ночь на 30 октября в южных районах шёл обильный снегопад.

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