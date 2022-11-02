Кишинёв, , 14:06 — REGNUM Главной угрозой для Молдавии является не вооружённый конфликт по соседству, а президент республики Майя Санду и её партия «Действие и солидарность» (ПДС). Об этом 2 ноября заявил журналистам экс-президент республики Игорь Додон.

Игорь Додон Presedinte.md

«Главная угроза — внутри. Это Майя Санду и правящая ПДС, которые делают всё для того, чтобы втянуть Молдову в этот конфликт», — заявил Додон.

Он призвал вкладывать инвестиции не молдавскую армию, а в социальные и экономические проекты, сохраняя нейтральный статус республики, который предусмотрен конституцией.

Напомним, власти Молдавии взяли курс на милитаризацию страны. Планируется, что обеспечение молдавской армии новым оружием будет за счёт помощи стран НАТО. Кроме того, Санду проговорилась в беседе с пранкерами, что готова объявить мобилизацию, если Российская Армия подойдет к границам Приднестровья.

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