Рига, , 14:06 — REGNUM

Мобильная связь

Начиная с 1 ноября 2022 года, стандартная ежемесячная плата за использование мобильной связи в Латвииавтоматически повышена примерно на два евро. Об этом сообщил местный портал bb. lv.

Журналисты обратили внимание, что подобное увеличение расценок делают все ведущие мобильные операторы страны — BITE, LMT и TELE2. Правда, TELE2 сделает это с 1 декабря 2022 года.

Операторы мобильной связи сообщили, что в решении повысить цены почти одновременно не видят ничего странного. В Совете по конкуренции объяснили такие действия «прозрачностью рынка» и открытости информации конкурентов друг для друга.

«На рынке действует маленькое количество игроков и они тесно связаны друг с другом. Рынок прозрачный. И все это может объяснять, почему рост цен происходит сравнительно одновременно», — заявил старший эксперт аналитического департамента Совета по конкуренции Мартиньш Черленокс.

В совете по конкуренции отказались начать расследование, так как, по словам Черленокса, «этот случай с повышением цен на услуги телекоммуникации еще не находится в нашем поле зрения. Жалобы мы не получали».

Он пообещал, что отношение ведомства к произошедшему изменится, если кто-то готов предоставить доказательства картельного сговора.