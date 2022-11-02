Майкоп, 2 ноября 2022, 14:05 — REGNUM Республика Адыгея получит дополнительно 135 млн рублей на повышение зарплаты медицинским работникам. Денежные средства выделены из резервного фонда правительства РФ в порядке софинансирования на расходы по обеспечению бюджетов территориальных ФОМС, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, заработная плата фельдшеров и медсестер не может быть ниже средней по региону, а у врачей — она должна быть больше минимум в два раза, таковы требования майского указа президента РФ 2012 года.