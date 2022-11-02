Майкоп, 2 ноября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Республика Адыгея получит дополнительно 135 млн рублей на повышение зарплаты медицинским работникам. Денежные средства выделены из резервного фонда правительства РФ в порядке софинансирования на расходы по обеспечению бюджетов территориальных ФОМС, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Прокуратура Калужской области Зарплата

«Как подчеркнул г лава Адыгеи Мурат Кумпилов , выделенные средства будут направлены на достижение в 2022 году целевых показателей оплаты труда отдельных категорий медицинских работников, определенных указом президента РФ « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики » , — сказано в сообщении пресс-службы в телеграм-канале.

Напомним, заработная плата фельдшеров и медсестер не может быть ниже средней по региону, а у врачей — она должна быть больше минимум в два раза, таковы требования майского указа президента РФ 2012 года.