Адыгее выделили дополнительно 135 млн рублей на повышение зарплаты медикам
Майкоп, 2 ноября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Республика Адыгея получит дополнительно 135 млн рублей на повышение зарплаты медицинским работникам. Денежные средства выделены из резервного фонда правительства РФ в порядке софинансирования на расходы по обеспечению бюджетов территориальных ФОМС, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Прокуратура Калужской области
Зарплата
«Как подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов, выделенные средства будут направлены на достижение в 2022 году целевых показателей оплаты труда отдельных категорий медицинских работников, определенных указом президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», — сказано в сообщении пресс-службы в телеграм-канале.
Напомним, заработная плата фельдшеров и медсестер не может быть ниже средней по региону, а у врачей — она должна быть больше минимум в два раза, таковы требования майского указа президента РФ 2012 года.