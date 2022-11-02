Москва, 2 ноября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рисков для исполнения социальных обязательств перед гражданами из-за возможного дефицита бюджета в 2023 году нет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, социальное обязательство государства является абсолютным приоритетом, — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, существуют ли риски невыполнения социальных обязательств перед гражданами из-за возможного дефицита бюджета в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об использовании средств Фонда национального благосостояния.

Читайте также: Дефицит бюджета России покроют триллионом рублей из ФНБ