На кадастровый учёт в Чувашии поставлен как бесхозный 200-летний храм
Чебоксары, 2 ноября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Цивильском районе Чувашии поставили на кадастровый учёт Никольскую церковь, построенную почти 200 лет назад. Через год местная администрация может обратиться о признании права собственности на храм, а затем вправе безвозмездно передать его церковнослужителям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Чувашии.
Никольская церковь в селе Сиява Порецкого района построена в 1825 году и относится к памятникам градостроительства и архитектуры регионального значения. Документы на постановку на кадастровый учёт подавала администрация сельского поселения.
Храм построен на средства помещицы П. И. Мятлевой в 1825 году и являлся двухпрестольным: в честь Нерукотворного Образа Спасителя и Святого Николая Чудотворца. Церковь закрыли в конце 30-х годов XX века, она была значительно разрушена. Трудами иеромонаха Иордана (Бардиера) в 2008–2011 годах храм был отремонтирован, освящён 1 марта 2011 года.
По словам главы Сиявского сельского поселения Татьяны Колосовой, в советское время в храме располагалось зернохранилище, в настоящее время там проводятся богослужения. Поэтому для села очень важно было узаконить юридический статус храма.
В управлении отмечают, что через год после постановки объекта на кадастровый учёт как бесхозяйного местные власти должна выйти в суд о признании за ней права собственности. Если суд поддержит иск и местное самоуправление станет владельцем старой церкви, то власти вправе безвозмездно передать храм в собственность церковнослужителям.
Как сообщало ИА REGNUM , ранее в управлении заявляли об ускорении регистрации недвижимости для обратившихся мобилизованных. Срок оформления сокращён до одного часа.