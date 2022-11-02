Чебоксары, 2 ноября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Цивильском районе Чувашии поставили на кадастровый учёт Никольскую церковь, построенную почти 200 лет назад. Через год местная администрация может обратиться о признании права собственности на храм, а затем вправе безвозмездно передать его церковнослужителям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Чувашии.

Каширская Марина ИА REGNUM В храме

Никольская церковь в селе Сиява Порецкого района построена в 1825 году и относится к памятникам градостроительства и архитектуры регионального значения. Документы на постановку на кадастровый учёт подавала администрация сельского поселения.

По словам главы Сиявского сельского поселения Татьяны Колосовой, в советское время в храме располагалось зернохранилище, в настоящее время там проводятся богослужения. Поэтому для села очень важно было узаконить юридический статус храма.

В управлении отмечают, что через год после постановки объекта на кадастровый учёт как бесхозяйного местные власти должна выйти в суд о признании за ней права собственности. Если суд поддержит иск и местное самоуправление станет владельцем старой церкви, то власти вправе безвозмездно передать храм в собственность церковнослужителям.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в управлении заявляли об ускорении регистрации недвижимости для обратившихся мобилизованных. Срок оформления сокращён до одного часа.