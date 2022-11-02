Москва, , 14:02 — REGNUM Визит в Россию председателя Халк Маслахаты (верхней палаты) Милли Генгеша (парламента) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова даст хороший импульс развитию отношений между парламентами стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

В ходе встречи Володин предложил Бердымухамедову принять участие в совещании глав парламентов стран Каспийского региона, чтобы обсудить ключевые вопросы межрегионального сотрудничества. Он сообщил, что обсуждал тему проведения такого межпарламентского форума с коллегами из Азербайджана.

«В планах, если вы поддержите, — встретиться в формате совещания председателей парламентов стран бассейна Каспийского моря в следующем году в Баку, чтобы обсудить вопросы развития отношений в рамках парламентского измерения», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Бердымухамедов заявил, что поддерживает инициативу Володина и азербайджанских коллег.

«Это очень правильный подход. Нужно конкретизировать наши форматы работы, законодательную базу», — отметил Бердымухамедов.

Он также обратил внимание на то, что в Туркмении большое внимание уделяется русскому языку, по решению президентов в 2023 году в стране будет заложен фундамент Российско-туркменского университета.

«Мы были бы рады вместе с вами в следующем году заложить фундамент нового университета. Здесь нужна ваша помощь по изучению правовых вопросов, а также какие факультеты, направления, специальности необходимы», — сказал Бердымухамедов.

Володин принял приглашение Гурбангулы Бердымухамедова посетить Туркмению.

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