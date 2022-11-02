Москва, 2 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Визит в Россию председателя Халк Маслахаты (верхней палаты) Милли Генгеша (парламента) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова даст хороший импульс развитию отношений между парламентами стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

В ходе встречи Володин предложил Бердымухамедову принять участие в совещании глав парламентов стран Каспийского региона, чтобы обсудить ключевые вопросы межрегионального сотрудничества. Он сообщил, что обсуждал тему проведения такого межпарламентского форума с коллегами из Азербайджана.

«В планах, если вы поддержите, — встретиться в формате совещания председателей парламентов стран бассейна Каспийского моря в следующем году в Баку, чтобы обсудить вопросы развития отношений в рамках парламентского измерения», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Бердымухамедов заявил, что поддерживает инициативу Володина и азербайджанских коллег.

«Это очень правильный подход. Нужно конкретизировать наши форматы работы, законодательную базу», — отметил Бердымухамедов.

Он также обратил внимание на то, что в Туркмении большое внимание уделяется русскому языку, по решению президентов в 2023 году в стране будет заложен фундамент Российско-туркменского университета.

«Мы были бы рады вместе с вами в следующем году заложить фундамент нового университета. Здесь нужна ваша помощь по изучению правовых вопросов, а также какие факультеты, направления, специальности необходимы», — сказал Бердымухамедов.

Володин принял приглашение Гурбангулы Бердымухамедова посетить Туркмению.

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