Саратов, 2 ноября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Жительницу Саратова суд признал виновной в подделке официальных документов и мошенничестве на сумму более 40 млн рублей. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Саратовской области.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенница

Установлено, что с 13 октября по 26 ноября 2020 женщина для подтверждения исковых требований представила в качестве доказательства в суд поддельный документ — копию договора уступки права требования. Обманным путем она завладела более 15,5 млн рублей.

С начала 2020 года по середину октября 2021 года она же изготовила недостоверный договор об оказании юридических услуг и акт выполненных работ. Женщина представила документы в суд и получила право на 313 тыс. рублей.

С 1 января 2018 года по 15 октября 2021 года злоумышленница изготовила ложные документы, свидетельствующие о наличии перед ней долга на сумму 30 млн рублей и также представила их в суд с требованием о взыскании. Женщина незаконно получила право на деньги потерпевшего в размере более 26,7 млн рублей.

Горожанка вину не признала. Суд встал на сторону обвинения. Приговор в законную силу пока не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Саратова, среди которых сотрудники различных кредитно-финансовых организаций, использовали мошенническую схему при оформлении кредитов.

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