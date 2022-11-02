Хельсинки, , 14:43 — REGNUM Финские истребители F/ A-18 Hornets и французские истребители Rafale проводят совместные учения Täppä 22 на севере Финляндии. Ежегодные учения 11-й истребительной эскадрильи ВВС Финляндии проводятся с авиабаз Рованиеми и Оулунсало. Об этом сообщает информационное агентство High North News.

Истребители F-18 Super Hornet Dodmedia.osd.mil

Особое внимание в ходе учений уделяется подготовке молодых пилотов F/A-18 Hornet. Помимо этого, в Täppä 22 задействованы два французских истребителя Raffale в рамках тренировок сил обороны Финляндии совместно с международными партнёрами.

«Для французских военных учения дают возможность познакомиться с военно-воздушными силами и арктическими условиями Крайнего Севера <…> В этом году благодаря французскому участию мы можем также развивать международное сотрудничество и проводить различные учебные воздушные бои», — сказал руководитель учений подполковник Маркку Вихерсало.

Отметим, что учения финских ВВС Täppä 22 проходят в Лапландии в период с 31 октября по 4 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» Северного флота (СФ) ВМФ России 1 ноября вышел в Баренцевом море «для отработки плановых учебно-боевых задач».

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