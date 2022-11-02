Москва, 2 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. За июль–сентябрь 2022 года центральные банки мира закупили рекордное количество золота — 399 тонн на сумму около $20 млрд. Такие данные привел Всемирный совет по золоту (WGC), передаёт агентство Reuters.

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Мировой спрос на золото в III квартале вырос на 28%, до 1181 тонны по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (922 тонны). За девять месяце 2022 года мировые центробанки приобрели 673 тонны золота

Крупнейшими покупателями стали центральные банки Турции, Узбекистана, Катара и Индии. Спрос наблюдался со стороны ювелирной отрасли и покупателей золотых слитков и монет.

Как сообщало ИА REGNUM, ускоряющаяся деглобализация мировой финансовой системы может привести к образованию региональных валютных центров — в этих условиях роль золота может существенно возрасти.

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