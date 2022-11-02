Ярославль, 2 ноября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Под Ярославлем ликвидировали свалку токсичных отходов. Об этом сообщает пресс-служба ярославского отделения «Общероссийского народного фронта».

ОНФ Ярославской области

Ранее ИА REGNUM рассказывало о полигоне с нефтепродуктами и химическими реактивами. Свалку нашли в Ивняковском сельском поселении всего в километре от жилых домов. Тогда к делу подключились сотрудники Росприроднадзора и следственный комитет.

Проведённые экспертизы установили, что обнаруженные отходы «обладают острой токсичностью и относятся к отходам 3 класса опасности». Ущерб предварительно оценили в 2,7 млн руб. Чтобы ликвидировать полигон из местного резервного фонда выделили 1 млн рублей, ещё 2,4 млн — направили из регионального бюджета.

«На выездной встрече в октябре чиновники заверили нас, что свалку ликвидируют в ближайшее время. Сегодня мы отправились на место с представителями районной администрации и зафиксировали, что очистка площадки завершена. По примерным подсчётам, вывезено в общей сложности 300 тонн строительного мусора, 100 тонн нефтепродуктов, 45 тонн реактивов», — прокомментировала руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая.

Известно, что опасные отходы перевезли на площадку компании-подрядчика. Нефтепродукты смешают с песком или доломитовой мукой и обезвредят с помощью термодеструкционных установок. Далее получившийся зольный остаток отправится на полигоны в качестве материала для пересыпки.

Сейчас устанавливаются виновные в создании свалки. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».