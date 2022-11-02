Калининград, , 14:01 — REGNUM Польша начала строительство забора на границе с Калининградской областью. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блашчак. Он объяснил решение тем, что калининградский аэропорт стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки. Такое решение поможет усилить безопасность границ страны, добавил министр.

Колючая проволока Иван Шилов © ИА REGNUM

Жители Калининградской области прокомментировали в Telegram-каналах данное решение министра обороны Польши.

«Успешная внешняя политика be like», — отметил Alexander Lunyov в телеграм-канале «Калининград №1».

Iris не понимает, что происходит: »Ой, а почему? Разве что-то случилось?»

Пользователь Л Д разъясняет: »Вот сейчас отгородятся и всё! И не стоит нам бояться НАТО. Ведь это очевидно же, правда? Для чего бы им забор строить и козни нам? Причём одновременно. Я считаю, что правильно. Нам спокойнее будет. И бюджет экономим».

Максим поддерживает: »Они забор поставят, молодцы, а мы хоть деньги сэкономим бюджетные на этом».

Reanimator39 напомнил, что забор уже был: »…Служил в начале 90-х. Там было и заборов пару, и КСП между ними, и сигнал тревоги поднимался когда кабаны лезли в эту колючку заборную».

«Они не от нас забор строят, а чтобы свои не убегали», — саркастически отмечает Vlad Merk.

«Животных жалко, которые теперь не смогут туда-сюда ходить, из-за заборов, построенных людьми», — подытожила Olga Avers.