Иркутск, , 14:00 — REGNUM В Иркутске устанавливаются обстоятельства авиационного происшествия с самолетом Airbus, случившемся 2 ноября, сообщает телеграм-канал СКР. Авиаинцидент произошел около 15:30 местного времени при посадке на взлетно-посадочную полосу: у воздушного судна Airbus А-320-200 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего пассажирский рейс по маршруту «Душанбе — Иркутск», произошло повреждение четырёх пневматиков основных стоек шасси воздушного судна.

В Иркутске устанавливаются обстоятельства авиационного происшествия с самолетом Airbus, цитата из видео СКР

По данному факту следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

По предварительным данным, в результате авиационного происшествия воздушное судно, на борту которого находилось 83 пассажира и 6 членов экипажа, не повреждено. Жертв и пострадавших нет.

Следователями и криминалистами СК России проводится осмотр места происшествия, воздушного судна, опрашиваются экипаж, пассажиры, а также иные лица.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый инцидент с самолетами в Иркутской области.

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