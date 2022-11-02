Иркутск, 2 ноября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Иркутске устанавливаются обстоятельства авиационного происшествия с самолетом Airbus, случившемся 2 ноября, сообщает телеграм-канал СКР. Авиаинцидент произошел около 15:30 местного времени при посадке на взлетно-посадочную полосу: у воздушного судна Airbus А-320-200 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего пассажирский рейс по маршруту «Душанбе — Иркутск», произошло повреждение четырёх пневматиков основных стоек шасси воздушного судна.

СКР В Иркутске устанавливаются обстоятельства авиационного происшествия с самолетом Airbus, цитата из видео

По данному факту следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

По предварительным данным, в результате авиационного происшествия воздушное судно, на борту которого находилось 83 пассажира и 6 членов экипажа, не повреждено. Жертв и пострадавших нет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3740980" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый инцидент с самолетами в Иркутской области.

Читайте также: У севшего в Иркутске аэробуса лопнули четыре шасси