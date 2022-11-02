Киев, , 13:59 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 13:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования преступного режима Киева обстреляли Кировский район Донецка и Макеевку.