Кишинёв, , 13:59 — REGNUM Министерство финансов Молдавии 1 ноября оформило в коммерческий банках новый кредит в размере 1,3 млрд леев (около $67) под 22% годовых. Об этом заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бывший премьер-министр республики Ион Кику.

Ион Кику Presedinte.md

Он отметил, что доходы в госбюджет в октябре 2022 года оказались на 8,3% ниже, чем за тот же месяц в 2021 году. По итогам девяти месяцев текущего года доходы выше на 20,7%, но при этом инфляция за этот период составила 34% годовых, доля импорта в расходах выросла на 35%.

«На фоне сокращения доходов и огромного роста расходов, отсутствия обещанных грантов и беспрецедентной коррупции [президент] Майя Санду делает несчастными будущие поколения молдаван, беря огромные кредиты под непомерные проценты», — написал Кику.

Он обвинил власти в некомпетентности и заявил, что «положительное» в данной ситуации лишь то, что она лучше, чем будет в 2023 году.

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