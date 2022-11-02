Южно-Сахалинск, , 13:58 — REGNUM На Сахалине после вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Островной» принимаются меры профилактики для предотвращения заболеваемости сотрудников предприятия, сообщили в правительстве островного региона.

Птичий грипп Constative.com

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На птицефабрике 3 ноября проведут медосмотр персонала. Всем, кто ещё не вакцинировался и не имеет противопоказаний, будет сделана прививка от гриппа. Сотрудники с признаками ОРВИ будут отправлены на лечение.

«Опасности распространения заболевания среди населения нет», — заявила главный санитарный врач Сахалина Ольга Фунтусова.

Как сообщало ИА REGNUM, исследования выявили в сыворотке крови и трупах птиц с птицефабрики «Островной» на Сахалине вирус гриппа птиц типа «А».