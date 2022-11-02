Самара, 2 ноября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Суммарный доход самозанятых с начала действия специального налогового режима превысил 27 млрд рублей в Самарской области. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

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Сообщается, что с начала действия специального налогового режима (1 января 2020 года) в регионе было зарегистрировано свыше 142 тысяч самозанятых граждан.

«Средний чек производителей товаров и услуг составляет 1040 рублей, а общее число чеков, выданных самозанятыми физическим и юридическим лицам, превысило 26,6 миллионов», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что суммарный доход самозанятых за этот период превысил 27 млрд рублей, а общая сумма оплаченных налогов составила 957,3 млн рублей.

«Эта категория предпринимателей составляет значимую долю в общем числе занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и мы всесторонне поддерживаем проекты пользователей специального налогового режима, от консультационной поддержки до финансовых инструментов в виде льготных микрозаймов регионального гарантийного фонда», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской областиДмитрия Богданова.

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