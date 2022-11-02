Омский район, Омская область, , 13:58 — REGNUM В Омской области утром 2 ноября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП в Омской области УМВД по Омской области

По предварительным данным, водитель «ГАЗели» на 52 км трассы Омск — Черлак не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой Toyota Caldina. Затем автобус слетел в кювет и опрокинулся.

«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 3 пассажира автобуса — девушка 2005 г. р., женщина 1970 г. р., мужчина 1947 г. р. В момент ДТП автобус двигался по маршруту № 1803 (Омск–Черлак), в салоне находились 12 пассажиров», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия организована проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москаленском районе произошло смертельное ДТП с участием бензовоза. На трассе Челябинск — Новосибирск столкнулись легковой автомобиль Fiat и бензовоз Volvo.

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