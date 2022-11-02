Гонконг, Китай, , 13:55 — REGNUM Банкиры мира настроены «очень прокитайски», заявил председатель совета директоров крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Колм Келлехер на финансовом форуме в Гонконге, где китайские чиновники старались привлечь на свою сторону международных инвесторов. Об этом сообщает газета Financial Times.

Гонконг

Участники обсуждения, среди которых были также исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон, исполнительный директор Morgan Stanley Джеймс Горман, президент Bank of China Лю Цзинь и другие влиятельные лица финансового мира, сосредоточились на вопросах инфляции, волатильности рынка и на том, смогут ли центральные банки мира обеспечить «мягкую посадку» в борьбе с инфляцией.

Заместитель председателя китайского Комитета по контролю над ценными бумагами Фан Синхай сказал присутствующим: «Я бы посоветовал международным инвесторам самим выяснить, что на самом деле происходит в Китае и каковы реальные намерения нашего правительства. Не читайте слишком много международной прессы».

Аудитория отреагировала на слова Фанга смехом и аплодисментами.

«Не делайте ставок против Китая и Гонконга», — добавил он.

«Мы не читаем американскую прессу, мы все ведемся на изложение фактов [Китаем]», — пошутил в ответ Келлехер и добавил, что ждет окончания политики «нулевого ковида».

Китайские чиновники заранее записали видеоинтервью и обращения, дабы успокоить международных инвесторов и представить в благоприятном свете экономические перспективы страны на фоне кризиса ликвидности в секторе недвижимости и снижения темпов роста, вызванного жесткой политикой «нулевого ковида».

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