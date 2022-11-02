Тулун, Иркутская область, , 13:52 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о новой жертве мошенников: жительница Тулуна, желая заработать на криптовалютной бирже, заложила свой автомобиль и лишилась денег.

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В дежурную часть МО МВД России «Тулунский» обратилась 37-летняя тулунчанка с заявлением о том, что обманным путем неизвестные завладели ее кредитными денежными средствами в размере свыше 300 тысяч рублей.

Полицейские установили, что женщина нашла в сети интернет объявление о дополнительном заработке на криптовалютной бирже и оставила заявку на участие. После этого ей поступил телефонный звонок от якобы представителя торгов. Около двух недель потерпевшая брала микрозаймы и переводила деньги на указанные счета. Заработав небольшую сумму женщина решила внести сумму побольше. Обратившись в кредитную организацию, где денежные средства выдают под залог имущества, она заложила свой автомобиль. После получения денег, женщина осуществила очередной перевод.

Спустя какое-то время поняла, что попалась на уловки аферистов и обратилась в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2022 года трое жительниц области лишились накоплений, поверив псевдо-работникам банков. В общей сложности врач неотложной помощи, учитель и бухгалтер перевели почти 5 миллионов рублей.

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