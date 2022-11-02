Таллин, , 13:51 — REGNUM

Нарва Дарья Драй © ИА REGNUM

Нынешнее руководство приграничного с Россией города Нарва (северо-восточная Эстония), как и проводимая властями политика, привели к тому, что город покидают жители, которые не видят здесь перспектив. Об этом сообщила порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR депутат Нарвского горсобрания, экс-директор Кренгольмской гимназии Ирина Янович.

«Люди разбегаются из Нарвы, кто уезжает в другие города, кто убегает от такого руководителя как мэр Катри Райк. Просто повальное бегство», — сообщила она.

Янович перечислила тех общественных деятелей, политиков и чиновников, кто также не смог жить в городе при таком руководстве — руководитель Департамента экономики и развития Юрий Сайя, руководитель отдела культуры Виктория Лутус, руководитель Социального департамента Елена Васильева, руководитель Департамента городского хозяйства Елена Скулачева, а также главный бухгалтер отдела культуры, четыре работника Департамента городского хозяйства.

«И это не все, кого можно перечислить, список можно продолжить», — добавила Янович.

Оппозиционный политик также иронично перечислил «успехи» новых властей Нарвы: «Успехи есть, и непременно надо назвать, то, что принесла в город мэр Катри Райк и ее удалая компания. Приняли программу разрушения системы образования в городе, передали дороги и канализационную систему промышленного парка на обслуживание города, закрыли 4 детских сада, выселили людей из почти 2 общежитий, не слышат горожан на пикетах, не отвечают на письма жителей города, закрывают регистр документов (чтобы было не видно жалоб и предписаний), не видят или не хотят видеть сборы подписей горожан по разным городским проблемам».

Она возмущается: «Зачем городу детские площадки, ведь количество детей падает. Разрушить все до основания — девиз новой власти».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года власти Нарвы дали согласие государственным органам на снос советского военного памятника — танка Т-34, символа освобождения Эстонии от немецко-фашистских войск, а также ряда других советских военных памятников в самом русском городе и регионе страны. Решения были приняты, несмотря на массовые акции протеста.