Норрчёпинг, Швеция, 2 ноября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Муниципальный советник Кристофер Ярнвалл из Норчёпинга в начале нулевых годов продал секретную информацию французскому производителю вертолетов NH Industries. Об этом 2 ноября пишет издание Norrköping Tidningar со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

По данным журналистов, Ярнвалл тогда работал в информационном отделе Вооруженных сил Швеции, и информация, которую он продавал, касалась закупки военных вертолетов. Тендер в конечном итоге выиграла компания NH Industries. Документы, полученные изданием, показывают, что в начале 2001 года на счет Ярнвалла было переведено четверть миллиона крон, но источник издания утверждает, что местный политик, вероятно, получил больше. Об этом факте стало известно только 2 ноября 2022 года.

«Если бы я знал, что информация конфиденциальна, я бы не разглашал ее. Я понятия не имел, что это конфиденциальная информация», — признался Ярнвалл в интервью газете.

Когда военная разведка Швеции Must узнала об утечке, были проведены обыски в доме Ярнвалла. Расследование по поводу продажи секретной информацией было закрыто, поскольку Вооруженные силы Швеции больше не считали утечку вредной для закупок.