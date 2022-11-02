Санкт-Петербург, 2 ноября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 8 ноября пройдёт техническая проверка системы оповещения населения. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».

Громкоговоритель

В ходе проверки утром 8 ноября, с 10:35 до 11:00 мск, будут включены проверочные сигналы в оконечных средствах оповещения. Учебная тревога призвана проверить устройства для готовности в случае чрезвычайной ситуации.

«На всей территории Санкт-Петербурга будут включены электромеханические и электронные сирены, специализированные технические средства оповещения, устройства информирования и оповещения», — сказано в сообщении.

Для передачи сигналов будут использованы телевизионные каналы и радиостанции, а также установки организаций, которые сопряжены с системой оповещения.

Напомним, что учебная тревога ранее должна была состоятся в Петербурге 5 октября. Однако за день до её проведения проверка систем была отменена без объяснения причин.