Москва, , 13:49 — REGNUM После совершения киевским режимом 29 октября 2022 года террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», Российская Федерация приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов, находящихся на территории бывш. УССР («Черноморская инициатива»).

Данная позиция России была доведена до Генерального секретаря Организации Объединенных Наций А. Гутерриша и Совета Безопасности ООН.

Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны киевского режима о неиспользовании гуманитарного коридора и портов, находящихся на территории бывш. УССР, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года.

В частности, киевская сторона официально заверила, что «Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ».

Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения — Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов, находящихся на территории бывш. УССР («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе.