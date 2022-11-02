Оренбург, 2 ноября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Оренбурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего преподавателя университета. Мужчину обвиняют в получении 23 взяток от студентов, сообщили журналистам в пресс-службе СКР по Оренбургской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным следствия, взятки экс-преподаватель получал в период с 2020 по 2021 год. Деньги ему передавали за написание выпускных квалификационных работ и их допуск к защите. Мужчине вменяют 23 эпизода получения денег.

Свою вину бывший преподаватель университета признал. На его имущество на сумму более 400 тыс. рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.