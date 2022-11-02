Канберра, 2 ноября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Министр обороны Австралии Ричард Марлз призвал всех «сделать глубокий вдох» в связи с планами одновременного размещения до шести бомбардировщиков ВВС США B-52 на Северной территории континента. Об этом написала газета The Guardian.

af.mil B-52

На пресс-конференции в Таунсвилле 2 ноября Марлза спросили о финансируемом США строительстве стоянки самолетов на базе в Тиндале, в 320 км к юго-востоку от австралийского Дарвина.

Журналист спросил министра, беспокоит ли его присутствие в Австралии «бомбардировщиков с ядерным оружием» и можно ли рассматривать это как провокацию в нестабильном регионе.

«Я думаю, что здесь всем нужно сделать глубокий вдох. Мы говорим об инвестициях США в инфраструктуру Тиндала, которые помогут сделать эту инфраструктуру более пригодной и для Австралии. Что касается американских бомбардировщиков, то они прибывают в Австралию с 1980-х годов. Они тренируются в Австралии с 2005 года. Мы проводим оборонительные учения с Соединенными Штатами, и мы проводим таковые с их бомбардировщиками», — ответил Марлз.