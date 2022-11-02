Уфа, 2 ноября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. 24 организации с задолженностью по заработной плате сотрудникам 320 млн рублей выявили в 2022 году в Уфе. Об этом 2 ноября заявила секретарь координационного совета Уфы по вопросам оплаты труда и соблюдения трудового законодательстваГюзель Байкучкарова на заседании этого совета, сообщает пресс-служба городской администрации.

Pixabay.com Маленькая зарплата

Сообщается, что данный орган был создан в Уфе для мониторинга ситуации с долгами перед сотрудниками организаций, взаимодействия с предприятиями-должниками и защите прав граждан, занятых в реальном секторе экономики.

По слова Байкучкаровой, в текущем году в Уфе выявлено 24 предприятия с задолженностью 320 млн рублей, при этом 33 организации уже погасили долги на сумму 79 млн рублей.

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