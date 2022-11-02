Москва, 2 ноября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Тольятти начата работа по приведению дворца спорта «Лада-Арена» к требованиям Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 2 ноября сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с министром спорта РФ Олегом Матыциным в Москве.

Samregion.ru Дмитрий Азаров

Отмечается, что Азаров и Матыцин обсудили включение тольяттинской «Лады» в состав участников КХЛ.

Перед минспорта Самарской области поставлена задача совместно с руководством «Лады» подготовить пакет заявочной документации и направить его в КХЛ.

«Накануне клуб проинформировал о направлении заявки в лигу. Кроме того, начата работа по приведению дворца спорта «Лада-Арена» к требованиям КХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лада» подал официальную заявку на вступление в КХЛ.