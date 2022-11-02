Тюмень, 2 ноября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Тюмени осуждены аферисты, которые под видом инвестиционной деятельности выманили у граждан 15 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». Реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Перспективные инвестиции

Установлено, что в июле 2020 года обвиняемые Роман Е. и Дмитрий Ж. организовали деятельность потребительского кооператива «МедФарм», который занимался привлечением денежных средств от граждан под видом инвестирования в медицину и фармакологию. Обещанные проценты от вложений превышали 20%, что привлекло в кооператив множество клиентов. Общая сумма похищенных у потерпевших денег составила около 15 млн рублей.

В судебном заседании Роман Е. и Дмитрий Ж. признали вину в полном объёме, раскаялись в содеянном. Нескольким потерпевшим в досудебном порядке добровольно возместили 900 тыс. рублей.

Организаторы ПК «МедФарм» признаны виновными по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Романа Е. суд приговорил к четырём годам лишения свободы, Дмитрия Ж. — к трём годам и шести месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По информации Центра управления регионом, 42% жителей Тюменской области сами, либо их друзья и близкие, становились жертвами мошенничества в 2022 году. Таковы данные онлайн — опроса, который проводило ведомство в октябре.