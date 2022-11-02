Сидней, Австралия, 2 ноября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. После инцидента с побегом пяти львов в одном из зоопарков Сиднея утром 2 ноября, руководство зоопарка выпустило заявление, в котором говорится, что все львы вернулись в свой вольер. О подробностях написала газета The Guardian.

Лев

Первоначальный обзор утреннего инцидента подтвердил, что проблема с целостностью ограждения позволила пяти львам временно покинуть вольер. Сейчас звери находятся в закрытой зоне, и полная проверка произошедшего до сих пор продолжается.

Окончательный отчет будет подготовлен для Департамента первичной промышленности Нового Южного Уэльса.

Смотрители и ветеринары сообщают, что все львы чувствуют себя хорошо. Зоопарк Таронга остается открытым для посетителей. В свою очередь руководство принесло благодарность своим сотрудникам за их работу по возвращению животных в место своего постоянного пребывания.