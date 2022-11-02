Иркутск, , 13:45 — REGNUM В Иркутской области создаются социальные паспорта семей военнослужащих, — сообщает 2 ноября телеграм-канал правительства региона.

Мобилизация Мэр Братска Сергей Серебренников

В паспортах отражаются сведения о военнослужащем, его семье, видах помощи, в которых они нуждаются, и план межведомственного сопровождения. Вопрос обсудили на заседании Регионального совета в Усть-Куте.

«Социальное сопровождение мобилизованных и их семей сегодня выходит на первый план. Мы ищем механизмы поддержки, совершенствуем формы. Рассматриваем не только членов семей мобилизованных, но и членов семей тех, кто стоит на защите наших рубежей, в том числе и в добровольном порядке. Формируем социальные паспорта, которые содержат сведения о семьях военнослужащих, о той помощи, в которой они нуждаются. С каждой семьей работаем индивидуально», — отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Перед правительством Приангарья стоят задачи сформировать систему реабилитации граждан, вернувшихся после специальной военной операции. Органам местного самоуправления необходимо выстроить систему сопровождения мобилизованных граждан и членов их семей на постоянной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября первые военнослужащие из Иркутской области, призванные на службу по мобилизации, отправились к местам дислокации.

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