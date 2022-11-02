Донецк, 2 ноября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Вооружённые формирования преступного режима Киева обстреляли Кировский район Донецка и Макеевку. Об этом 2 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что обстрелы Кировского района Донецка со стороны ВСУ были зафиксированы в 13:05 (совпадает с мск) и в 13:20, и в ходе них по городу было дважды выпущено по три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 13:10 бандеровцы выпустили три снаряда калибра 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первое условие возвращения России к «зерновой сделке» — устранение препятствий на пути экспорта удобрений из РФ за границу.