Мельбурн, Австралия, 2 ноября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Депутат от штата Виктория (второй по численности населения регион Австралии) Фиона Паттен выпустила новую рекламу в преддверии местных выборов, в которой предупреждает, что репродуктивные права женщин могут быть под угрозой. О подробностях написала газета The Guardian.

Австралия

Лидер партии «Разум», которая за восемь лет своего пребывания в парламенте Австралии сумела расширить деятельность клиник для абортов, заявила, что опасается появления нового религиозного блока в Либеральной партии, объединенного с более многочисленной группой депутатов-лейбористов.

Она предупреждает, что после выборов в местном законодательном органе будут доминировать правые микропартии, которые могут попытаться подорвать законы штата об абортах.

«От лейбористов, до либералов и также до независимых — они все объединятся, сформировав банду, которая может свести на нет успехи, которые мы наблюдаем в отношении абортов с 1960-х годов», — сказала Паттен в ролике.

Досрочное голосование в Виктории начнется уже через две недели.