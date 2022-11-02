Якутск, 2 ноября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В небольшие населённые пункты Якутии в 2022 году направят 174 медицинских работника по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 54 врача, а также 20 фельдшеров и акушеров уже переехали для оказания медпомощи их жителям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе правительства Якутии.

Бригадиров Евгений. Фрагмент портрета Врач

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Всего за десять лет благодаря программам поддержки медработников на селе в глубинку Якутии приехали более 1000 специалистов, в том числе 221 — в арктические районы республики. Кроме того, в населённых пунктах стали оказывать помощь более ста фельдшеров.

«Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» являются эффективными инструментами по привлечению и закреплению медицинских кадров в сельской местности, поселках городского типа и малых городах», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

Врачи получают по 2 млн рублей, а фельдшеры — по 1 млн, если переезжают работать по этим программах. В случае, если их отправляют в населённые пункты, где живёт менее 50 тыс. человек, выплаты увеличиваются на 1 млн и 500 тыс. рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии по здравоохранению, физической культуре и спорту общественной палаты Якутии Альбина Сивцева отмечала, что кадровый дефицит остаётся одной из главных проблем здравоохранения республики, особенно остро он ощущается в труднодоступных территориях региона.