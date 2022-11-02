Москва, 2 ноября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Первое условие возвращения России к «зерновой сделке» — устранение препятствий на пути экспорта удобрений из РФ за границу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Ликвидация прямых и косвенных препятствий на пути российского экспорта удобрений в зарубежные страны — это первое [условие возвращения России к «зерновой сделке»]. Это была интегральная часть сделки. До сих пор вот эта часть сделки не была решена, трудности сохраняются и косвенные ограничения так или иначе негативно влияют», — сказал Песков.

Вторым пунктом он назвал действия военных киевского режима «с использованием в боевых целях коридора движения коммерческих судов, что ставит под угрозу безопасность»: «В этих условиях Россия не может просто ее гарантировать для этих судов. Именно такую роль гаранта Россия на себя в контексте сделки взяла».