Ульяновск, 2 ноября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели распространили очередное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

ИА REGNUM Автомобили во льду

По данным ведомства, вечером 2 ноября с сохранением ночью и днём 3 ноября на дорогах ожидается гололедица. В связи с этим объявляется жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна).

Спасатели напоминают, при гололёдных явлениях следует обращать особое внимание на обувь, избегать покрытым льдом улиц и обледенелых участков. В этих условиях на дорогах повышается скользкость, в результате машину при неосторожной езде может занести. Автомобилистам рекомендуют отказаться от дальних поездок.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее жёлтый режим погодной опасности объявлялся в Ульяновской области 1 ноября из-за штормового ветра.